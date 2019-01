Advocate Anne-Marie Elant, partner van schepen Claude Marinower, overleden

Advocate Anne-Marie Elants (59), de levenspartner van Antwerps schepen Claude Marinower, is na een jarenlange strijd tegen een slepende ziekte overleden.

Anne-Marie Elants was niet alleen 36 jaar lang een gerespecteerd advocate, ze was ook plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank Antwerpen en curator. In 2012 behandelde ze de failliete winkel van modeontwerper Walter Van Beirendonck.

De uitvaartplechtigheid vindt op vrijdag 25 januari om 11 uur plaats in Hof ter Delft, Laar 42 in Ekeren.