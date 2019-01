Dolleman ramt 14 voertuigen in verschillende gemeentes: “Plots remde hij, keerde hij om en reed op ons in”

Izegem / Ingelmunster - In onder meer Izegem en Ingelmunster is een man in de nacht van vrijdag of zaterdag op een 14-tal voertuigen ingereden waarbij verschillende gewonden vielen. Zo ramde hij ook de wagen van de 21-jarige Arne A. uit Izegem, die na een avondje stappen thuis werd afgezet. “We dachten echt dat hij ons zou doodrijden.”

“Vrijdagavond zijn we met een aantal vrienden op stap geweest in Brugge. Rond 4.24 uur werd ik bij me thuis in de Baronstraat in Izegem afgezet. We waren nog maar net geparkeerd op de oprit, toen een grijze bestelwagen nogal wild voorbij reed. Die ging plots op de remmen staan, keerde om en reed in op onze wagen”, vertelt Arne. Een bewakingscamera op de oprit registreerde de feiten.

Arne weet niet wat de man bezielde. “Toen we uitstapten, reed hij weg. Ik kon nog net zijn nummerplaat zien. Een meisje uit ons gezelschap werd geraakt aan het hoofd. Toen we de hulpdiensten verwittigden, kwam de bestelwagen plots terug de straat ingereden. Samen met twee van mijn vrienden, die ook in de wagen zaten, liepen we zijn richting uit. Iemand van onze groep riep nog om op te letten, want de chauffeur kwam met zijn wagen over de borduur van het voetpad en probeerde ons te raken. We dachten echt dat hij ons zou doodrijden.”

Man opgepakt

“Uiteindelijk is de bestelwagen nog drie of vier keer gepasseerd”, vertelt Arne. “Ik vluchtte weg van de straat omdat ik dacht dat hij opnieuw op ons zou inrijden en belde aan bij de buren. Ook mijn ouders werden opgeschrikt door het lawaai en onze hond begon wild te blaffen. We konden niet binnen omdat onze wagen door de botsing tegen de poort werd gekatapulteerd.”

Enkele minuten na de feiten kwam de politie ter plaatse en kon de bestuurder van de bestelwagen ingerekend worden. Het meisje werd met een hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht.

Het parket van Ieper bevestigt dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een aantal aanrijdingen zijn geweest in Izegem en Ingelmunster. Daar zouden naar verluidt in totaal 14 voertuigen bij betrokken zijn. “Een persoon werd opgepakt, maar hij moet nog verhoord worden. In het belang van het onderzoek zullen we hier voorlopig niet verder over communiceren”, aldus het parket. Volgens Focus WTV zijn er in totaal acht gewonden gevallen, maar dat is nog niet bevestigd.