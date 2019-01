“Zeer verontrustende zaak”: man gearresteerd die kinderen lokte via ‘Fortnite’

In de Amerikaanse staat Florida is een veertiger gearresteerd voor het misbruik van een minderjarige en het bezit van kinderpornografie. De man gebruikte het populaire computerspel ‘Fortnite’ om kinderen in de val te lokken.

Anthony Gene Thomas (41) kwam op ‘Fortnite’ in contact met een zeventienjarig meisje. Via het spelletje praatten de twee geregeld over haar problemen thuis, zo blijkt uit een officieel statement van de politie.

Al snel begon de veertiger haar dure geschenken, zoals een smartphone en kredietkaarten, toe te sturen. Uiteindelijk leidde hun virtuele band tot een ontmoeting bij hem thuis in augustus vorig jaar. Daar misbruikte hij haar voor het eerst.

Anthony Gene Thomas. Foto: Broward County Sheriff’s Office

Nadat haar ouders haar als vermist hadden opgegeven, trof een politiekorps haar aan in Thomas’ huis. Hoewel de agenten haar daar weghaalden, bleven de twee contact houden, tot de politie in oktober zijn gsm in beslag nam en daarop pornografische beelden van het minderjarige meisje vond.

“Zeer verontrustend”

De man is inmiddels aangeklaagd voor het maken en het bezitten van kinderporno. Hij wordt ook beschuldigd van misbruik van een minderjarige. Volgens de politie maakte hij zeker nog twintig andere slachtoffers.

“Dit is een zeer verontrustende zaak”, klinkt het. “Niet alleen omdat we te maken hebben met kinderporno, maar ook omdat er een populair computerspel gebruikt werd om het slachtoffer te lokken. We hebben alle reden om te geloven dat er meerdere slachtoffers zijn. Wij vragen dan ook dat iedereen die meer informatie heeft zich onmiddellijk meldt.”