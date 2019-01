Granaat aangetroffen in Deurne

Deurne -

Op de nacht van vrijdag op zaterdag is in Deurne vlakbij het Arenaplein een granaat onschadelijk gemaakt. Rond middernacht zag een voetganger het projectiel op straat liggen en verwittigde meteen de politie. Samen met de ontmijningsdienst DOVO hebben ze de granaat onschadelijk gemaakt. Volgens het parket is er geen aanwijzing van een link met het drugsmilieu. Hoe die granaat dan op straat is terechtgekomen, wordt momenteel onderzocht.