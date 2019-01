In Nederland zijn ze geen fan van Radja Nainggolan: “Il Ninja” in rijtje met vijf slechtste zomertransfers

Inter neemt het zaterdag thuis op tegen Sassuolo. Afwachten of Radja Nainggolan in de basis staat bij de Nerazzurri en de kritiek van zich kan afspelen. Bij Voetbal International werd ‘Il Ninja’ namelijk gecategoriseerd als een van de slechtste transfers van het seizoen.

Buitenlands voetbalkenner Süleyman Öztürk kreeg de opdracht om vijf spelers te noemen die het dit seizoen helemaal niet waarmaken bij hun nieuwe club. Malcom (Barcelona), Fulham (als club), Mariano Diaz (Real Madrid) en Gonzalo Higuain (Milan) werden genoemd, maar dus ook Nainggolan.

“Ik heb het over een Belg die niet mee mocht naar het WK, Radja Nainggolan, die van Roma naar Inter verhuisde. We kennen hem allemaal. Het is jongen die houdt van het leven, die graag na 12u actief is in discotheken, die een kettingroker is. Dat weet iedereen. Ook de trainer van België. Je haalt dus een bepaald type binnen: populair bij spelers, maar niet bij de trainer want het is iemand die je gezag ondermijnt.”

“Bij Inter heeft hij het lastig en ze willen eigenlijk al van hem af. Het grappige aan deze transfer is dat de speler die de omgekeerde richting maakte, Nicolo Zaniolo die niemand kende vooraf, nu heel belangrijk aan het worden voor Roma. Die werd al opgeroepen voor de nationale ploeg en Roma heeft ineens een belangrijke Italiaanse voetballer in de kern die straks heel veel geld waard is. Ze zijn van Nainggolan af en hebben Zaniolo bijna gratis gekregen. Een man die de Italiaanse middenvelder van de toekomst wordt. Dus Inter haalde een naam binnen, maar gooide een van zijn talenten weg. Kijk maar eens naar Zaniolo’s doelpunt op ‘Boxing Day’, misschien wel het mooiste dat ik gezien heb.”

