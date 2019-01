Benito Raman schenkt Düsseldorf belangrijke zege, Thorgan Hazard en co verpesten debuut van Peter Bosz

Brussel - Benito Raman heeft zich (althans voor even) onsterfelijk gemaakt bij Fortuna Düsseldorf. De ex-speler van Standard en Gent viel na 68 minuten in op het veld van Augsburg. Het stond toen 1-1 na goals van zijn ploegmaat Marvin Ducksch (45’) en Jonathan Schmid (64’). In de 89e minuut trapte Raman de beslissende 1-2 tegen de netten.

Dodi Lukebakio mocht een kwartier voor tijd gaan rusten bij Düsseldorf, dat in het klassement dertiende staat, zeven punten boven de degradatiezone. De promovendus kent een lastig seizoen, maar stuntte al wel met een spectaculair 3-3 gelijkspel tegen Bayern München en een zege tegen Borussia Dortmund. Toen was Lukebakio telkens de held van de dag.

Borussia Mönchengladbach heeft zaterdag op de achttiende speeldag in de Bundesliga een 0-1 overwinning geboekt op het veld van Bayer Leverkusen. Alassane Plea (37.) besliste de match. Thorgan Hazard speelde 90 minuten voor de bezoekers.

Door de zege nadert Gladbach in de stand tot op drie punten van Bayern München, dat vrijdagavond met 1-3 won in Hoffenheim. Leider Borussia Dortmund, de ploeg van Axel Witsel, trekt later op de avond naar RB Leipzig.