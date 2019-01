Elio Di Rupo (PS) ziet Jambon (N-VA) als premier van België niet zitten: “Onbespreekbaar”

“Jambon eerste minister? Dat is onbespreekbaar.” Ex-premier Elio Di Rupo ziet de ambities van ex-minister van Binnenlandse Zaken Jambon niet zitten. Hij trekt voor N-VA de Kamerlijst als kandidaat-premier. “Mijn politieke doel is confederalisme”, klinkt het vandaag in Franstalige media.

“Mijn politieke doel is om het confederalisme te bereiken”, zei de ex-minister van Binnenlandse Zaken Jambon in verschillenden Franstalige kranten. Als hij verkozen wordt, zal hij “een premier zijn van een coalitie die achter die agenda (van het confederalisme nvdr.) staat”.

Het beruchte C-woord is onbespreekbaar voor de PS-kopman. Hij neemt naar eigen zeggen akte dat Jambon kandidaat-premier is, al is daar “in Wallonië amper reactie op gekomen.” Het confederalisme zou volgens Di Rupo “onbespreekbaar moeten zijn voor elke Franstalige”. Hij betreurt dat enkel de PS die boodschap uitdraagt. Hij vindt het ongehoord dat een lid van een “separatistische partij” eerste minister van ons land wil worden. “Jambon lijkt gematigd, maar dat is hij niet”, klinkt het nog.

Indien in Wallonië links aan de macht komt, is dat volgens Jambon niet automatisch een probleem. Hij is van mening dat Wallonië onbestuurbaar zal worden. “Als dat de trigger is voor confederalisme, is dat een goede zaak.”