Ex-spitsen van Anderlecht aan het feest: hattrick van Henry Onyekuru, Stefano Okaka scoort bij zijn debuut

Terwijl Anderlecht speurt naar aanvallende versterking, doen enkele voormalige aanvallers van paars-wit de netten trillen in het buitenland. Zo luisterde Stefano Okaka zijn debuut bij het Italiaanse Udinese op met een doelpunt en steekt Henry Onyekuru in bloedvorm. De dribbelvaardige Nigeriaan, tegenwoordig actief bij de Turkse topclub Galatasaray, tekende zaterdag voor een hattrick tegen Ankaragucu.

Het gaat Henry Onyekuru voor de wind onder de Turkse zon. De aalvlugge aanvaller vertrok afgelopen zomer een beetje misnoegd bij Anderlecht. Onyekuru verklaarde zichzelf fit tijdens de play-offs na een knieblessure, maar Hein Vanhaezebrouck dacht daar anders over en stelde hem niet meer op. Galatasaray hapte graag toe en daar is de huurling van Everton titularis.

In het competitieduel met Ankaragucu zorgde hij na 21 minuten spelen voor de 2-0, na de rust deed hij er nog twee doelpunten bij. Galatasaray - tweede in de stand - won uiteindelijk met zware 6-0 cijfers. Met zijn hattrick brengt Onyekuru zijn doelpuntentotaal op 9 stuks in de competitie in 16 optredens. In zijn vorige duel was hij ook al goed voor twee doelpunten.

Henry Onyekuru last two Super Lig games for @GalatasaraySK:



vs Sivasspor

vs Ankaragucu



pic.twitter.com/5OnEja1wJo — FootballTalentScout (@FTalentScout) 19 januari 2019

In Italië vierde Stefano Okaka vandaag zijn debuut bij Udinese. De 29-jarige Italiaan was op een zijspoor beland bij Watford, waar hij dit seizoen maar 47 minuten meedeed in drie officiële matchen. Hij werd eerder deze maand naar zusterclub Udinese versluisd en daar begon hij tegen Parma meteen in de basis. Met enig succes, want kort na de rust zette Okaka de 1-1 op het bord.

Udinese zou uiteindelijk alsnog de boot ingaan, maar het doelpunt zal de aanvaller ongetwijfeld deugd gedaan hebben. Het is namelijk van 12 augustus 2017 geleden dat Okaka nog de netten deed trillen in een officiële wedstrijd. Toen pikte hij een doelpunt mee in een 3-3 gelijkspel tegen Liverpool op de openingsspeeldag van de Premier League. Na een klein anderhalf jaar - en het volledige kalenderjaar 2018 - weet hij de goal weer staan. Bij Anderlecht was de Italiaan nog goed voor 17 doelpunten in 49 officiële matchen.

Die andere ex-spits van Anderlecht bij Udinese, Lukasz Teodorczyk, staat nog steeds geblesseerd aan de kant. Hij scoorde nog geen enkele keer in Italië in 8 optredens.

