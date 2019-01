Tientallen auto’s beschadigd: politie pakt twee verdachten op

Linkeroever - De Antwerpse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee jongemannen opgepakt die verdacht worden van zware vandalisme in Zwijndrecht en op Linkeroever. Vooral in de omgeving van de Blancefloerlaan is er veel schade.

In enkele straten in Zwijndrecht en op Linkeroever werden autospiegels afgebroken, auto’s bekrast en ruitenwissers omgeplooid. Een getuige belde de politie, die niet veel later twee verdachten kon arresteren in de Regenbooglaan in Zwijndrecht. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om minderjarigen.

Het zou gaan om meer dan veertig feiten.