Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns reageert misnoegd na discutabele strafschop voor Standard

Kortrijk verloor zaterdagavond met 2-1 op het veld van Standard Luik. Nochtans kwamen de Kerels voor de rust op voorsprong. Tegen de gang van het spel in weliswaar, want Standard vergat zijn overwicht om te zetten in doelpunten. Iets voorbij het uur kreeg het daarbij hulp van de VAR, die hands zag in een aangeschoten bal tegen Mboyo. Ref Erik Lambrechts volgde die beslissing, Emond zette de strafschop om en vervolgens pakte Standard in de blessuretijd alsnog de drie punten. Joseph Allijns, voorzitter van Kortrijk, reageerde misnoegd.

“We mogen uit ethische overwegingen geen commentaar meer geven op de scheidsrechter. KVK kwam al benadeeld uit de objectieve analyse van de VAR. Het gaat niet over ‘propere handen’, maar wel over sportieve, correcte en objectieve beoordelingen. Dit heb je niet in handen. Jammer!”