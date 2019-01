Trump biedt verlenging van ‘Dreamers’-programma aan in ruil voor zijn muur, maar Pelosi schiet voorstel af

Om een einde te maken aan de langste shutdown uit de geschiedenis van de VS is president Donald Trump bereid zijn om het Dreamers-programma te verlengen in ruil voor extra middelen voor zijn grensmuur. Maar nog voor Trump aan zijn speech begon heeft Nancy Pelosi de deal al afgeschoten. “Onacceptabel”, klinkt het.

Trump gaf aan bereid te zijn tot verlenging van DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), beter bekend als het Dreamers-programma. Dankzij dat programma worden honderdduizenden “dreamers”, vluchtelingen die als minderjarige aankwamen in de Verenigde Staten, beschermd tegen uitwijzing. De verlenging houdt in dat de Dreamers geen Amerikaans staatsburger kunnen worden. Hij beloofde ook nog 800 miljoen dollar voor “dringende humanitaire hulp” bij de grens met Mexico en 805 miljoen dollar voor de opsporing van drugs. Hij zou nog 57 bijkomende immigratierechters aanstellen om de enorme achterstand in migratiedossiers weg te werken.

In ruil voor die toegeving wil hij financiering voor zijn muur, intussen al afgezwakt tot een stalen rek. Op die manier lijkt Trump een toegeving te willen doen ten opzichte van een oude Democratische eis.

Pelosi schiet deal af voor speech

Nog voor Trump aan zijn speech begon schoot Democratisch voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, de deal af. Ze noemde het voorstel ‘onacceptabel’. Gezien het Dreamers-programma slechts tijdelijk verlengd wordt en omdat de Dreamers nooit Amerikaans staatsburger kunnen worden, konden de Democraten naar eigen zeggen niet anders dan weigeren.

“We hoopten dat de president eindelijk bereid zou zijn om de overheid terug te openen opdat we verder kunnen praten over onze grenzen.” Het voorstel is volgens Pelosi een hoopje eerder verworpen voorstellen. Trump stelde dat zijn compromis gebaseerd is op voorstellen van de Democraten.

1 miljard dollar voor “grenzen”, maar geen muur

Volgens The New York Times zouden de Democraten bereid zouden zijn om iets meer dan 1 miljard dollar extra te voorzien voor “grensgerelateerde uitgaven”. Zowat de helft van het geld (524 miljoen dollar) zou voorzien zijn voor bijkomende infrastructuur voor havens die aan de grens liggen. De rest (563 miljoen dollar) is voor 75 bijkomende immigratierechters, die asielaanvragen moeten beoordelen. Er is in dat voorstel dus geen sprake voor geld voor een grensmuur. De uitbreiding van de havens en de rechters nam Trump mee in zijn voorstel.

Shutdown duurt voort

Trumps verkiezingsbelofte om een muur te bouwen aan de grens met Mexico, heeft geleid tot een gedeeltelijke sluiting van de federale overheid. De Democraten weigeren geld voor de bouw van een muur uit te trekken in de begroting. Trump weigert een wet te ondertekenen waarin de 5,7 miljard dollar voor de bouw van een muur niet opgenomen is.

De shutdown duurt al vier weken en is daarmee de langste uit de geschiedenis van de VS. Zowat 800.000 ambtenaren worden erdoor getroffen.