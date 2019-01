Napoli verbijsterd over bizarre uitspraak van voetbalbond omtrent omstreden rode kaart Koulibaly: “Vernederend”

De rode kaart die Kalidou Koulibaly kreeg tegen Inter blijft staan en dus is de verdediger van Napoli geschorst tegen Lazio. De Senegalees, ex-Genk, werd het slachtoffer van racisme (oerwoudgeluiden) in Milaan, maar de Italiaanse voetbalbond wil niet weten van een kwijtschelding.

Van Cristiano Ronaldo en ploegmaat Dries Mertens tot Vincent Kompany. Heel wat grote namen spraken na het incident van eind december hun steun uit voor Koulibaly. “Je bent één van de mooiste mensen die ik ken, verander alsjeblieft nooit. Reageer niet op die zever. We staan samen”, reageerde Mertens toen.

ROOD | Napoli moet nog tien minuten met een mannetje minder verder na dom rood voor Koulibaly! #InterNapolipic.twitter.com/1ignuIBp1q — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 26 december 2018

Inter moet twee wedstrijden achter gesloten deuren spelen als gevolg van het incident, maar zaterdag zaten er wel 11.000 kinderen in het San Siro voor de partij tegen Sassuolo. De Italiaanse premier Giuseppe Conte overwoog even een ‘voetbalpauze’, maar zijn vicepremier Matteo Salvini had daar een ander idee over. “Gezond geplaag tussen supporters kan je niet beschouwen als racisme”, klonk het.

“Speler maakte scheids belachelijk”

Napoli ging deze week in beroep tegen de schorsing van Koulibaly, die twee speeldagen bedroeg. Maar de club van Mertens kwam van een kale reis terug. De tuchtcommissie van de voetbalbond kwam namelijk met een bizarre verklaring voor het behouden van de schorsing.

“De onaanvaardbare sfeer die in het stadion hing tijdens de wedstrijd staat los van en mag niet worden gezien als rechtvaardiging voor het feit dat een speler de scheidsrechter belachelijk maakte”, aldus de tuchtcommissie. “Als dat wel zo zou zijn, zou racisme op de tribunes gebruikt kunnen worden om dit soort gedrag van spelers onbestraft te laten. Daarom willen we dat precedent hier niet scheppen.”

“Solidariteit is belangrijk, maar mag niet leiden tot gedrag dat schadelijk is voor het spel. Wanneer we gaan toelaten dat spelers zich respectloos gedragen tegenover een scheidsrechter, nemen we een groot risico. We willen wel een statement maken door deze zaak te behandelen. Anders hadden we het beroep wel direct afgewezen.”

Foto: AP

“Vernederend”

Beroep naar de prullenmand dus en schorsing behouden, tot verbijstering van Napoli. “Dit is een nederlaag voor het voetbal, maar ook voor de strijd tegen racisme”, reageerde de nummer twee uit de Serie A. “Koulibaly, het voetbal in het algemeen en de verantwoordelijke instituties: voor iedereen is dit een vernederend besluit. Er is een enorme kans op een statement gemist, wat bewijst dat er nog veel werk aan de winkel is.”