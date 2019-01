Fulham-trainer onthult bizarre reden achter blessure van aanwinst van 20 miljoen: “Hij wisselde van schoenen”

Fulham strijdt al het hele seizoen tegen de degradatie, ondanks enkele dure aankopen afgelopen zomer. Eén van die transfers was verdediger Alfie Mawson, die voor circa 20 miljoen pond overkwam van het gedegradeerde Swansea City. Mawson staat momenteel echter aan de kant met een knieblessure. Oorzaak van de blessure? Een schoenenwissel, aldus zijn coach.

Claudio Ranieri nam op 14 november het roer over van Slavisa Jokanovic, maar kon het tij nog niet echt keren bij de club van Denis Odoi. De Italiaan boekte tot dusver slechts twee zeges in 11 officiële matchen. Daar komt nog eens bij dat hij sinds eind december verdediger Alfie Mawson moet missen.

De 25-jarige centrale verdediger was tot dusver goed voor 12 basisplaatsen en één invalbeurt, onder Ranieri speelde hij alles. Sinds 29 december staat hij echter aan de kant met een blessure aan de knie. Op zijn persconferentie voor de Londense clash met Tottenham op zondag kwam Ranieri nog even terug op de blessure van Mawson. Die liep hij namelijk op toen hij van schoenen wisselde. “Het was een vreemde blessure”, aldus de Italiaan. “Hij veranderde gewoon van schoenen. Het was ongelooflijk. Hij heeft meer tijd nodig om terug te komen. Hoe lang? Dat weet ik niet.”