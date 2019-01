Vrouw (26) dood aangetroffen in woning in Gent, twee mensen bewusteloos afgevoerd

Gent - Het parket onderzoekt het overlijden van een 26-jarige vrouw. Ze werd zaterdag levenloos aangetroffen in een woning in Gent. Mogelijk gaat het om een CO-intoxicatie.

De hulpdiensten hebben zaterdagmiddag urenlang de Jacob van Maerlantstraat in Gent afgezet. In een rijhuis in de zijstraat van de Tolhuislaan werden zaterdag rond 15 uur drie personen bewusteloos aangetroffen. Eén van de drie, een vrouw van 26 jaar oud, is overleden. De andere twee personen werden naar een ziekenhuis in Aalst gebracht.

Mogelijk werden de drie personen het slachtoffer van een CO-intoxicatie, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, heeft een wetsgeneesheer aangesteld om de doodsoorzaak te onderzoeken.

CO is een giftig gas. Het is kleurloos, reukloos en smaakloos. Het gas ontstaat wanneer bij gebrek aan zuurstof een onvolledige verbranding plaats vindt van brandstoffen zoals gas, stookolie, benzine hout of kolen.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwde vorige maand nog voor CO-vergiftiging. “De meerderheid van de ongevallen door koolstofmonoxide gebeurt tussen oktober en maart, wanneer huizen warm gestookt worden”, aldus het KMI. “Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want die kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.”