Beerschot Wilrijk bijt tanden stuk op Westerlo: Vanzeir van held tot antiheld

Antwerpen -

Beerschot Wilrijk is zaterdag op de 22e speeldag in de Proximus League (1B) thuis niet verder gekomen dan 1-1 tegen Westerlo. Een zege had de Antwerpenaren de eerste plaats in de tweede periode opgeleverd ten koste van KV Mechelen. Beide teams tellen nu evenveel punten en treffen elkaar volgende speeldag.