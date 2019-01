Tielemans blijft met Monaco in sukkelstraatje: ex-Gentspeler scoort in pandoering voor Monegasken

Brussel - AS Monaco heeft een slechte zaak gedaan in de strijd om het behoud in de Ligue 1. De ploeg van coach Thierry Henry verloor zaterdagavond op eigen veld van Straatsburg met 1-5.

Monaco viel al na zeven minuten met tien na een rode kaart voor aanwinst Naldo. Tien minuten later stond het 0-2 na doelpunten van Ludovic Ajorque (12.) en Adrien Thomasson (17.).

Radamel Falcao maakte halfweg de eerste periode de aansluitingstreffer voor de Monegasken, waar Youri Tielemans op het middenveld naast nieuwkomer Fabregas voetbalde. Nacer Chadli ontbrak nog door een hamstringletsel.

Na de pauze diepten Ibrahima Sissoko (63.) en Ludovic Ajorque (68.) de kloof voor Straatsburg verder uit. Na rood voor ex-Buffalo Stefan Mitrovic (69.) beëindigden de bezoekers het duel met tien. In de slotminuut legde Youssouf Fofana de zware 1-5 eindstand vast.

In het klassement blijft Monaco met 15 punten uit 21 matchen voorlaatste. Alleen Guingamp, dat een 9-0 om de oren kreeg van leider PSG, doet met 14 punten slechter.

Thomas Foket en Bjorn Engels speelden zaterdagavond met hun club Reims, een middenmotor in de Ligue 1, thuis gelijk tegen Nice. Reims, met de twee Belgen 90 minuten in de verdediging, kwam na twaalf minuten op voorsprong langs Remi Oudin (12.). In de 90e minuut maakte Remi Walter vanop de stip gelijk voor Nice, de nummer 7.