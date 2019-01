Het Zalando voor foodies en hobbykoks

Na schoenen en kleding brengt het internet nu ook culinaire topproducten binnen ieders bereik. Onlangs is Njomly.com gelanceerd, het eerste onlineplatform voor foodies en hobbykoks. Nieuw is ook dat je vragen over de producten kan stellen via streaming. Njomly wordt daarmee de eerste livestreamwinkel van Europa.

“Natuurlijk hebben warenhuizen al hun webwinkels en zijn er foodboxen”, zegt Pascal Anteunis, samen met Dries Vanstraelen initiatiefnemer van Njomly.com. “Maar wij willen een niche aanboren.” Die niche wordt gevormd door de meest gerenommeerde vaklui van België, waaronder uit Antwerpen: slagers De Laet en Van Haver in The Butcher’s Store, Kaasmeesters Van Tricht en chocolade van Jitsk. Via deze vaklui kunnen particuliere consumenten nu ook binnenkijken en kopen in groothandels waar topchefs hun producten kopen, zoals groothandel in vis, schaal- en schelpdieren De Jager, Royal Belgian Caviar, groothandel in groenten en fruit Claessens en Berghoff keuken- en tafelartikelen.

Tot de doelgroep van ­Njomly.com behoren foodies, hobbykoks, liefhebbers van goed eten die graag vrienden uitnodigen en hen eten van restaurantkwaliteit willen voorschotelen.

Zij vinden op de site info van de ambachtslui over hun producten. Njomly zelf zal zorgen voor filmpjes rond de leveranciers en hun producten, maar voor het eerst in Europa kunnen geïnteresseerde kopers ook nog eens contact nemen met de winkel van hun voorkeur en eventuele vragen via livestream stellen. De ambachtslui beantwoorden vanuit hun winkel.

De Laet demonstreerde tijdens de voorstelling van Njomly.com het platform en gaf via livestream antwoorden over bijvoorbeeld de baktijden van dry-aged rundvlees, die toch aanzienlijk verschillen van die van een ‘gewone’ steak.

Oprichters Dries Vanstraelen en Pascal Anteunis. Foto: Joris Herregods

Versheid

“Dat was voor mij heel belangrijk”, zegt Luc De Laet, die het platform graag introduceerde. “Voeding is en blijft maatwerk. Het is driedimensionaal, je kan dat niet verkopen zoals pampers. Mensen willen dat vlees zien, beleven en voelen. Ze willen weten wie het voor hen snijdt. Daarom is het goed dat we via de livestream vragen kunnen beantwoorden.”

“De vraag van Njomly kwam ook op een gepast moment. We waren zelf aan het denken om online stappen te zetten. Ik ben zeker dat de mensen van Njomly de kwaliteit van onze producten mee bewaken. Ze wilden eerst rond de kerstperiode van start gaan, maar ze vonden de site toen nog niet 100 procent. Toen hebben ze gekozen voor uitstel. Dat kostte hen centen, maar het bewees dat ze kozen voor het verstand. Dat stelde me gerust.”

Groothandel De Jager was de eerste die toehapte, zij het na lang aarzelen. “Logisch”, stelt Patrick Stroobant van de visgroothandel. “Versheid is hét kwaliteitskenmerk van onze winkel. We wilden absolute zekerheid dat er niets van die kwaliteit zou verloren gaan.”

“Maar de vraag kwam ook bij ons goed uit. We kunnen het platform nu testen voor particulieren en daarna stilaan voortwerken aan een apart platform voor onze reguliere klanten van de groothandel en van de restauranthouders.”

Hans Van den Auwelant van ­Nivo-finess ziet dan weer heil in de unieke leveringsmethode. “Als kleine zelfstandige was het moeilijk om zelf alle onlinebestellingen te blijven afhandelen. Nu hebben we iemand die het voor ons doet.”

Bestellingen tot 13 uur worden daags nadien geleverd tussen 17 en 22 uur. Zaterdag zijn er drie vensters voor levering. “We vragen wel minimumbestellingen van 50 euro”, zeggen Anteunis en ­Vanstraelen. “Vanaf 200 euro is de levering gratis. We bouwen geen stock op, dus is de versheid gegarandeerd.”

Geen teruggave

En wat met terugsturen? Waar bij de Zalando’s en Bol.coms van deze wereld massaal gebruik van wordt gemaakt. “Dat is bij ons niet mogelijk”, zegt Vanstraelen. “Voeding terugsturen kan helaas niet. Eens de koudeketen na opening van het pakket is verbroken, weten we niet meer wat ermee is gebeurd. We vragen de klant om thuis te zijn en proberen binnen een bepaalde tijdspanne van een uur te leveren.”

“Het zou onlogisch zijn die producten terug te nemen”, springt Luc De Laet bij.

Het assortiment van Njomly.com bevat momenteel tot vijfhonderd artikelen en dat aanbod zal per seizoen veranderen.