Scheermesjesmerk Gillette kaapt de #MeToo-boodschap. Vanaf nu geen afgelikte macho’s meer in hun reclame, maar echte mannen die schuld bekennen aan seksistisch gedrag. Dat roept wereldwijd boze en hevige reacties op. En toch is het goed nieuws.

Agressieve mannen, mannen de in vrouwenbillen knijpen en mannen die blijk geven van zwijnengedrag. Een minuut­ later keert het om en zie je mannen die dat klassiek machogedrag zelf bevechten. Het is geen ...