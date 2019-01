Chelsea-coach Maurizio Sarri is snoeihard voor Eden Hazard en co na nederlaag: “Ik ben extreem boos”

Chelsea verloor zaterdag de topper van de 23e speeldag van de Premier League met 2-0 bij Arsenal. Trainer Maurizio Sarri liet nadien geen spaander heel van zijn groep. “Deze spelers zijn extreem moeilijk te motiveren”, sneerde de Italiaan.

“Ik wil een boodschap overbrengen aan mijn spelers en ik wil zo duidelijk mogelijk zijn. Dat kan het beste in mijn eigen taal”, verklaarde Sarri na het duel in het Italiaans. “Ik ben extreem boos. Deze nederlaag was puur aan mentaliteit te wijten. De inzet is niet voldoende. Arsenal wilde winnen en speelde met overtuiging. Wij niet. Dat is voor mij heel moeilijk te accepteren. Ik ben me ervan bewust dat dit een groep is die niet bekend staat voor zijn vechtersmentaliteit, maar ik had gedacht dat we verder waren.”

“Deze instelling kan ik echt niet accepteren. In de wedstrijd tegen Tottenham was dat ook al het geval. Ik dacht dat we dat probleem hadden overwonnen, maar het lijkt erg moeilijk te zijn om op te laden voor zulke wedstrijden. Ik vind het niet erg om te verliezen, maar niet op zo’n manier.”

Eden Hazard en co blijven door het verlies vierde met 47 punten, dertien minder dan leider Liverpool. Arsenal totaliseert 44 punten.