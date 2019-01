José Mourinho bevestigt onwaarschijnlijk verhaal: “Ik was aan het sterven in die wasmand”

A stunning admission from José Mourinho - The infamous laundry basket story was true! Here's how he got away with it... #beINMourinho #beINPL pic.twitter.com/2mhn0MUn3m

Na zijn ontslag bij Manchester United wacht José Mourinho nog op een nieuwe uitdaging als coach, maar ondertussen kluste hij even bij als analist bij BeIn Sports. Daar onthulde hij zaterdag een onwaarschijnlijk verhaal, dat dateert van zijn eerste periode bij Chelsea. Mourinho werd in 2005 geschorst door de UEFA, waardoor hij een dubbele ontmoeting met Bayern München dreigde te missen. Er deed al langer een verhaal de ronde dat de Portugees alsnog in de kleedkamers was geweest en dat hij met een wasmand de officials van de UEFA omzeilde. Bevestiging bleef uit, tot vandaag.

In 2005 schakelde Chelsea Barcelona uit in de 1/8e finales van de Champions League. Enig minpuntje is dat trainer José Mourinho achteraf wordt geschorst voor zijn gedrag tijdens die ontmoetingen. Hij moet van de UEFA twee matchen toekijken, wat betekende dat hij de dubbele ontmoeting met Bayern München aan zich voorbij moest laten gaan. Maar daarop had de Portugees dus iets gevonden.

In april 2007 onthulden twee Engelse kranten, The Times en Daily Mail, het verhaal. José Mourinho was op de middag al naar het stadion gegaan en had zich in de kleedkamer verstopt. Daar sprak hij zowel voor de match als tijdens de rust zijn ploeg toe en volgde hij de match op een tv. Chelsea won die match met 4-2 en tien minuten voor tijd wist The Special One te ontsnappen uit de kleedkamer. Hoe? Door in een wasmand te kruipen, claimden de kranten.

“Ik kon niet meer ademen”

Het verhaal beroerde destijds de Engelse pers, maar alle betrokken hielden de lippen stijf op elkaar. Mourinho was te gast bij BeIn Sports en kreeg van de presentator de vraag voorgeschoteld: klopte het verhaal? “Ja”, antwoordde de Portugees resoluut. “Wiens idee het was, weet ik niet meer precies. Maar ik moést bij mijn spelers zijn. Dus ja, ik heb dat gedaan.”

Jimmy Floyd Hasselbaink was eveneens te gast bij BeIn Sports. De voormalige aanvaller van onder meer Chelsea kende het verhaal nog niet. En dus deed Mourinho alles uit de doeken. “Je kent Stuart, de materiaalman?”, vroeg hij aan Hasselbaink, die bevestigend antwoordde. “Ik ging overdag al naar de kleedkamer, maar de wedstrijd was pas in de avond en ik wilde absoluut in de kleedkamer zijn als de spelers aankwamen. Daarom ging ik in de middag al en niemand zag me. Het probleem was om de kleedkamer achteraf te verlaten. Dus stak Stuart me in de wasmand, zo een metalen”, ging Mourinho ongestoord verder, terwijl een zichtbaar geamuseerde Hasselbaink met volle teugen genoot van het verhaal. “Ik zat in die mand, met een kleine opening om te ademen. Maar wanneer Stuart de wasmand naar buiten bracht, liepen er mannen van de UEFA rond. Ze hadden gehoord dat ik er zou zitten en waren wanhopig op zoek naar me. Daarop sloeg Stuart de wasmand dicht en kon ik niet meer ademen. Toen hij de wasmand terug opende, was ik aan het sterven. Ik ben serieus, ik was claustrofobisch en aan het stikken. Ik meen het”, aldus een doodserieuze Mourinho tegen zijn schaterlachend gezelschap. The Special One maakt zijn bijnaam eens te meer waar.