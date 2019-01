Pär Zetterberg, de nieuwe bewaker van het Anderlecht-DNA: “Jongeren willen hier veel te snel weg”

De Z van Zetterberg. Pär Zetterberg (48) is na twaalf jaar in Zweden terug bij Anderlecht en wil zijn stempel drukken op het zwalpende RSCA. Hij doet dat als raadgever van het bestuur, van de coach en van de spelers. Want als er één iemand weet waarvoor Anderlecht echt staat, dan is het ‘Mister Z’ wel. “Wie niet met de druk om kan, hoort hier niet thuis.”