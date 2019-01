Ivan Leko wacht nog op een contractverlenging, maar blijft ambitieus: “De Europa League winnen is een droom”

Leven van dag tot dag. Dat is het lot van Ivan Leko, die nog steeds op een nieuw contract bij Club Brugge wacht. Sportief is er weinig op de resultaten van de Kroaat aan te merken. Maar de zaak-Propere Handen blijft om de hoek loeren nu zijn ex-manager Dejan Veljkovic voor het statuut van spijtoptant heeft gekozen. “Misschien ben ik naïef, maar ik ben heel ­gelukkig in Brugge.”