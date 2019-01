Fred Rutten verrast meteen met eerste opstelling bij Anderlecht

Anderlecht werkte gisteren een laatste training af voor de must win-topper tegen AA Gent. Het basiselftal van de debuterende coach Fred Rutten ligt nu zo goed als vast. Opvallend daarbij: aanwinst Peter Zulj start na één training niet in de basis, het wordt Morioka of Gerkens en - nog opmerkelijker - Dimata speelt in principe niet.

Anderlecht verwelkomde gisteren voor het eerst Peter Zulj op training. Vrijdag sloot Fred Rutten niet uit dat de aanwinst van 2,5 miljoen devan de chef kon zijn nu Adrien Trebel out is, maar de Oostenrijker is daar klaarblijkelijk conditioneel niet klaar voor. Hij moet nog even geduld hebben.

Wie gaat dan voor Kayembe en Kums als offensieve middenvelder aantreden? Daar is Rutten nog niet 100 procent uit. Hij twijfelt sterk tussen Pieter Gerkens en Ryota Morioka en wisselde hen af op training. De Japanner brengt meer creativiteit, de Limburger meer loopvermogen. Wat is belangrijker?

Aanwinst Peter Zulj trainde gisteren voor het eerst mee, maar de Oostenrijker staat tegen Gent nog niet in de basis. Foto: Photo News

Nog opvallend is dat Ivan Santini in de Ghelamco Arena normaal in de spits begint en niet Dimata. Wat er met Landry Dimata aan de hand is, is voor ons nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is de topschutter lichtgeblesseerd. Aangezien Santini absoluut voorzetten moet krijgen, kiest de nieuwe Anderlecht-coach ook voor flitsenvoetballers op de flanken - echte buitenspelers. Daar staan Françis Amuzu en Zakaria Bakkali.

De viermansverdediging, tot slot, was de makkelijkste linie om op te stellen. Vrijdag zag het er al naar uit dat Ivan Obradovic als linksback zou aantreden en het duo Kara-Milic het hart van de defensie zou vormen. De enige verrassing is Andy Najar als rechtsachter. Hij maakte op stage nochtans indruk als rechtsbuiten, maar de Hondurees biedt blijkbaar het meeste zekerheid als rechtsback.

Nog veel afvallers

Anderlecht moet de topper in Gent eigenlijk winnen met het oog op Play-off 1. Daarom gaf Rutten al aan dat hij in de eerste plaats voor een goeie organisatie zal kiezen. Voor Saelemaekers is dus geen plaats in de basiself en er zullen ook nog heel wat spelers uit de selectie van 18 man vallen.

Daarbij al zeker Ognjen Vranjes. Al dook gisteren op sociale media wel zijn eerste trainingsfoto bij Anderlecht op sinds zijn “ziekte”.

De opstelling:

Didillon - Najar, Kara, Milic, Obradovic - Kayembe, Kums, Gerkens of Morioka - Bakkali, Santini, Amuzu