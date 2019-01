N-VA neemt gokkende topsporters én hun entourage in vizier

N-VA wil gokkende topsporters aan banden leggen. Een verbod zou er niet komen, wel een automatische screening zodat verdacht gedrag kan worden vastgesteld. De partij dient een wetsvoorstel in het parlement in, bericht De Zondag.

N-VA-parlementslid Brecht Vermeulen haalt de mosterd in Groot-Brittannië. “Daar worden nieuwe gokkers gescreend door een derde partij, onder andere om na te gaan of ze een bekend politiek persoon zijn, of nauw verwant daaraan. Ik wil een gelijkaardig systeem voor profsporters. Dat mag niet moeilijk zijn, want elke persoon die wil gokken, moet zich eerst laten registreren met zijn identiteitskaart of rijksregisternummer. Als dat om sporters gaat, zou dat onmiddellijk gerapporteerd moeten worden aan de Kansspelcommissie”, zegt Vermeulen.

Hij neemt ook de entourage van de topsporters in het vizier. “Meerderjarige familie en meerderjarige personen die op hetzelfde adres wonen, moeten ook automatisch gescreend worden.” Een verbod vindt Vermeulen dan weer te ver gaan. “Dat zou de individuele vrijheid te veel beperken.”