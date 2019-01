Twee doden na zware aardbeving voor Chileense kust

Een sterke aardbeving met een magnitude van 6,7 heeft zaterdag laat de kust van Chili opgeschrikt. Het epicentrum lag volgens berekeningen van USGS, het agentschap van de VS voor geologisch onderzoek, in de buurt van de stad Coquimbo op 53 kilometer diepte. De Chileense autoriteiten bevestigen twee dodelijke slachtoffers. Volgens lokale media bezweken ze aan een hartaanval.

Het hoofd van het nationale bureau voor crisissituaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Ricardo Toro, verklaarde dat er in de regio van Coquimbo, een stad 400 kilometer ten noorden van hoofdstad Santiago, ongeveer 200.000 burgers zonder stroom zitten. Van andere grote schade had Toro geen weet. De Chileense seismologische dienst publiceerde beelden van lichte schade aan gebouwen, maar grotere schade wordt voorlopig niet gemeld.

Hoewel er geen risico was op een tsunami, werd in eerste instantie toch een tsunami-alarm afgekondigd. Duizenden mensen in de regio kregen de raad zich in veiligheid te brengen. Het alarm werd echter al snel opgeheven. Aardbevingen komen in Chili wel vaker voor.