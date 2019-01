Opnieuw plofkraak op bankkantoor in Hamont

Achel - In het Limburgse Hamont is vannacht een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van BNP Paribas Fortis, dat meldt Het Belang van Limburg.

Er vielen geen gewonden, maar er is wel heel wat schade aan de gevel van het bankgebouw. Ook ramen van een naburig gebouw sneuvelden. Het Marktplein van Hamont is afgezet. Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele buit.

Ook vorige week zondag was er een poging tot plofkraak in Limburg. Toen ging het om het filiaal van Bpost in Kinrooi. Het bleef daar bij een poging met zware materiële schade.