Grote explosie in Damascus: “Doden en gewonden” na vermoedelijke aanslag

In het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus heeft zich zondagmorgen een grote ontploffing voorgedaan. Dat zeggen de staatsmedia, die melding maken van een “terroristische daad”. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er “doden en gewonden” gevallen.

De aanslag vond plaats aan een gebouw van de militaire inlichtingendienst. “Er was een hevige ontploffing, maar het is nog niet duidelijk of die veroorzaakt werd door een bom of door een zelfmoordaanslag”, zegt Rami Abdel Rahman van het in Coventry gevestigde observatorium. “Er werden mensen gedood en verwond. Maar we hebben nog geen balans kunnen opmaken.”

In Syrië woedt al sinds 2011 een burgeroorlog die aan meer dan 360.000 mensen het leven heeft gekost. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Het regime van president Bashar al-Assad controleert ongeveer twee derde van het land. Sinds mei vorig zijn Damascus en omgeving volledig in handen van het regeringsleger.