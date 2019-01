Vrouw verwijdert halve stoeptegel, maar dat kan haar tot 1.000 euro kosten

In de Bomenbuurt in Den Haag hebben mensen spontaan geld gedoneerd aan Lizzie van Dam, die met de gemeente overhoop ligt. De vrouw had een halve stoeptegel verwijderd om een tak meer ruimte te geven om te kunnen groeien. Maar dat kan haar meerdere dwangsommen opleveren die kunnen oplopen tot 1.000 euro, zegt de gemeente.

“In juni 2017 zag ik een sprietje omhoogschieten tegen het elektriciteitshuisje naast mijn appartementencomplex”, zegt Lizzie aan ‘De Telegraaf’. “Ik heb toen op eigen initiatief een halve stoeptegel weggehaald om het takje meer ruimte te geven.”

Maar toen een buurtbewoner ging klagen bij de gemeente, kreeg haar daad een vervelende wending. “De buur had vorig jaar geklaagd dat zij haar scooter er niet meer kon neerzetten. De handhaving werd ingeschakeld. Die gaf mij een maand de tijd om de situatie te herstellen, maar dat heb ik niet gedaan omdat andere buren dat ook onzin vonden”, vertelt Lizzie, die intussen al twee boetes van 250 euro op haar deurmat vond.

Niet weghalen

De gemeente bleef van mening dat de openbare weg niet zomaar geopend mocht worden. “Ik heb meerdere bezwaarschriften gestuurd en ben uitgenodigd om te verschijnen op een speciale hoorzitting. Wanneer die is, is nog onduidelijk.”

Nadat de vrouw een herinnering van de boetes op haar deurmat had gekregen, heeft ze een halve tegel bij een kennis opgehaald en die weer op de oude plaats gezet. Het bedrag heeft ze betaald. “Maar die tak heb ik laten staan”, zegt ze. “Ik heb die plant daar niet geplant. Ik ga niets weghalen dat daar vanzelf is gaan groeien.”

De tak is vermoedelijk een uitloop van een vleugelnoot die vlakbij groeit. Maar afgelopen donderdag kreeg Lizzie weer een boete van 250 euro. “Ik wacht nu eerst af met betalen, want de situatie is hersteld.”

“Niet alles is hersteld”

Daar is de gemeente het niet mee eens. Die meldt dat, volgens de algemene plaatselijke verordening voor Den Haag, de openbare weg niet zomaar mag worden veranderd.

“In dit geval hadden bewoners hierover bij de gemeente geklaagd en daarop heeft de gemeente actie ondernomen. Handhaving heeft een last onder dwangsom opgelegd voor het herstellen van de situatie in de oude staat. De mevrouw heeft een deel van de tegels inmiddels teruggeplaatst, maar bij een nieuwe controle bleek ze toch niet alles hersteld te hebben. Die plant staat er nog”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Een PvdA-raadslid heeft inmiddels vragen gesteld aan de Haagse gemeenteraad over de kwestie. En volgens Lizzie vond een aantal mensen de reactie van de gemeente en de dwangsom zo overdreven, dat ze spontaan geld hebben gedoneerd. “Een mevrouw bracht mij een volle spaarkaart van een supermarkt ter waarde van 52 euro. Anderen hebben geld gestort om de boete te kunnen voldoen.”