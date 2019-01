Zestien doden bij gevechten tussen twee milities in Tripoli

Bij gevechten tussen twee milities in de Libische hoofdstad Tripoli, zijn sinds woensdag al minstens zestien mensen om het leven gekomen. Bij de slachtoffers bevinden zich ook vier burgers, zo meldt het Libische ministerie van Gezondheid zondag.

Er raakten ook 65 mensen gewond bij het geweld tussen enerzijds een militie die verbonden is met de internationaal erkende regering in Tripoli en anderzijds een rivaliserende gewapende groep. Het waren de zwaarste gevechten van de voorbije vier maanden.

Zaterdag werd in Libië ook al een fotojournalist gedood toen hij voor zijn werk met een militie op pad was.

Sinds de val van dictator Moammar Kadhafi en een gewapende opstand in 2011 verkeert Libië in chaos. Verschillende milities en twee rivaliserende regeringen - een internationaal erkende regering in Tripoli en een regering in de oostelijke stad Tobroek - strijden om de macht in het Noord-Afrikaanse land.