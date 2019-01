Australië kreunt onder de hitte en haalt bijna 50 graden: “Het lijkt hier wel de hel”

Nu de temperaturen in ons land het vriespunt bereikt hebben, maken we ons weer met z’n allen zorgen om de daklozen in de straten. Dat doen ze ook in Australië, maar om een andere reden: de temperaturen lopen er op tot bijna 50 graden en zijn daarom minstens even levensbedreigend. “Het lijkt hier wel de hel”, klinkt het.

Afgelopen dinsdag was het 48,9 graden in het Port Augusta, een oude havenstad in het zuiden van Australië. Het is er, net als op andere plaatsen in het land waar de temperaturen vaak flirten met de 50 graden, snikheet en het leven valt er langzaam stil. “Mensen komen niet meer buiten”, zegt Michelle Coles, de eigenares van een bioscoop in de havenstad. “Ze gaan echt niet rondwandelen wanneer het zo warm is.”

Foto: EPA-EFE

De Australiërs maken zich terecht zorgen door de brandende zon: afgelopen week liepen tuinmannen brandwonden op aan hun handen door hun gereedschap, dat in de zon op hen lag te wachten, vast te nemen. Poten van dieren of voetjes van kinderen zijn in deze omstandigheden in seconden verbrand. Vissen sterven in de rivier. Het is er geen pretje.

Bijna elke dag een nieuw record

De afgelopen week werd bijna elke dag een nieuw hitterecord verbroken. Het was van 1962 dat het nog zo warm was in het land, maar het wordt er alleen maar erger. “Het voelt alsof je sauna instapt”, zegt café-uitbaatster Tina Loukissas uit Gundagai. “Wanneer het 43 of 44 graden is, met al die machines die draaien, werkt de airco hier niet al te goed. We hebben buiten tafels, maar de voorbije dagen heeft niemand op gezeten. Je moet gek zijn om dat te doen.”

Foto: AFP

Tolga Ozkuzucu heeft niet de luxe van binnen te kunnen schuilen. De tuinier uit Mildura heeft geen andere keuze dan buiten te werken. “Het voelt hier echt als de hel”, klinkt het. “Je moet je gereedschap in de schaduw laten liggen. Als je dat niet doet, verbrand je je vingers. Je kan niet veel doen. Ik doe mijn best om zo vroeg mogelijk te beginnen, want ik ga mijn gezondheid niet op het spel zetten. Mensen hebben daar gelukkig begrip voor, niemand wil buiten zijn als het 46 graden is.”

Vrees voor daklozen

In het zuiden van het land werd code rood afgekondigd in de buurt van Adelaide. De hulporganisaties voor daklozen draaien er overuren en het Rode Kruis belt voortdurend kwetsbare mensen op om te zien of ze het wel goed stellen. “Wie zich in deze temperaturen buiten waagt, is erg stom.”