Licht eindelijk op groen: Gwendolyn Rutten “hopelijk eind deze maand” burgemeester in Aarschot

Aarschot - “Een droom die uitkomt”, zei Gwendolyn Rutten over het feit dat ze burgemeester wordt in haar thuisgemeente Aarschot. Toch sleept het lang aan voor de sjerp effectief de hare is. Nu is er eindelijk groen licht, zegt Rutten in VTM Nieuws. “Tegen het einde van de maand hoop ik burgemeester te zijn.”

In Aarschot werden vorige week tijdens de gemeenteraad vijf nieuwe schepenen verkozen. De coalitie van Open VLD, SP.A en N-VA moest het wel nog stellen zonder nieuwe burgemeester. Gwendolyn Rutten (Open VLD) kon de sjerp nog niet in ontvangst nemen omdat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een eerdere voordrachtsakte herroepen had.

De voorzitster van Open VLD heeft intussen wel goed nieuws gekregen, zo vertelde ze zondagmiddag in VTM Nieuws. “Minister Homans heeft laten weten dat de akte nu in orde is. De voordracht is nu ingediend, en ik hoop tegen het einde van de maand officieel burgemeester te zijn.”

Rutten bevestigde vorige week dat ze zes jaar burgemeester wil blijven. “Ook als de kans zich zou voordoen na de verkiezingen van 26 mei word ik geen minister en blijf ik op post in Aarschot.”