Syrië en Israël beschuldigen elkaar van raketaanvallen

De luchtafweer van het Syrische leger heeft een “agressie” van de Israëlische luchtmacht ten zuiden van Damascus verhinderd. Dat melden de Syrische staatsmedia zondag. Het Israëlische leger zegt op zijn beurt een raket te hebben onderschept die vanuit Syrië werd afgevuurd.

Een bron bij het Syrische leger zegt dat Israëlische gevechtsvliegtuigen minstens vijf raketten afvuurden richting de internationale luchthaven van Damascus. Alle raketten werden onderschept en vernietigd, zo klinkt het.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten heeft het dan weer over tientallen raketten die op een zuidelijke wijk van Damascus waren gericht. “De geviseerde zone bevindt zich in het zuiden van Damascus, vlak bij de wijk Kesswa, waar zich wapendepots van Hezbollah en Iraanse strijders bevinden. Maar het is niet duidelijk of de aanval tegen hen gericht was.”

Het Israëlische leger heeft de voorbije jaren al verschillende keren Iraniërs en Hezbollah in Syrië aangevallen. Een Israëlische legerwoordvoerder weigert te reageren op de mededeling van het Syrische leger. “We geven geen commentaar op informatie vanuit het buitenland.”

Wel zegt Israël dat vanuit Syrië een raket op Israël werd afgevuurd. Dat zou gebeurd zijn vlak na de mededeling van Damascus. De raket kon boven het door Israël bezette deel van de Golanhoogte onderschept worden.