Raveparty in gerenoveerde Hallepoorttunnel een succes: “Alle tickets uitverkocht”

Brussel - Technoclub Fuse heeft zaterdag een raveparty georganiseerd om de heropening van de Hallepoorttunnel te vieren. Alle 2.000 tickets waren volledig uitverkocht.

Bijna twee jaar lang is er gewerkt aan de renovatie van de Hallepoorttunnel. De waterdichting werd aangepakt, net als twee extra nooduitgangen. Op die manier voldoet de tunnel nu aan de hoogste veiligheidsnormen én is er ook een nieuwigheid: de Hallepoorttunnel is een smart-tunnel geworden. Dat betekent dat alles, van ventilatie tot verlichting, op afstand kan bediend en gecontroleerd worden.

Opvallend is ook de verlichting bij het binnenrijden. Op de zijwanden zijn artistieke elementen aangebracht die met gekleurde ledspots verlicht worden. Het gaat om uitvergrote details van ridders, een verwijzing naar het middeleeuwse museum van de Hallepoort. Die artistieke touch zal ook aangebracht worden in andere tunnels die het Brussels Gewest nog zal renoveren.