Lokeren ontslaat Trond Sollied na amper tien wedstrijden: Glen De Boeck neemt meteen over

Na de zware nederlaag op het veld van Eupen zaterdagavond heeft Lokeren voor de tweede keer dit seizoen een trainerswissel doorgevoerd. Trond Sollied werd de laan uitgestuurd, hij wordt opgevolgd door Glen De Boeck. Sollied was pas sinds 30 oktober hoofdtrainer op Daknam.

Alarmfase rood bij Lokeren, zoveel is duidelijk. De Waaslanders verloren gisteren met 4-1 (!) op het veld van Eupen en staan troosteloos laatste in de Jupiler Pro League, en dus komt er met Glen De Boeck voor de tweede keer dit seizoen een nieuwe trainer. Sollied nam op 30 oktober vorig jaar de taken van Peter Maes over en stond uiteindelijk slechts tien wedstrijden aan het roer op Daknam. Sollied pakte daarin 8 op 30, maar ziet nu voortijdig een einde komen aan de samenwerking met Lokeren.