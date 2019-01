Het trieste verhaal van de gymnaste met de perfecte grondoefening

Een tien op tien kreeg ze voor haar grondoefening. Een perfecte score. Maar niet alleen haar sportieve perfectie trok wereldwijd de aandacht, haar stralende glimlach deed dat ook. Nochtans is de Amerikaanse turnster Katelyn Ohashi (21) heel lang op zoek geweest naar die lach. Lange tijd maakte de sport haar immers diep ongelukkig.

Bij de junioren was Katelyn Ohashi de grootste uitdager van huidig turnlegende Simone Biles. Meer zelfs, Ohashi werd een nog grotere toekomst toegedicht.

Maar de Amerikaanse had het moeilijk in de harde wereld van de gymnastiek. Onlangs heeft ze onthuld dat ze lang heeft gevochten tegen haar zelfbeeld omdat ze zo vaak negatieve commentaren kreeg. “Ik heb een tijd tot de absolute wereldtop behoord. Ik had een Olympische toekomst”, zegt ze. “Ik was echt onverslaanbaar. Tot ik dat niet meer was...”

Kritiek op uiterlijk

Ohashi leefde destijds enkel en alleen voor de sport. Het was het enige dat ze kende en goede resultaten behalen was ook het enige dat ze wilde. Tot ze de kritiek op haar uiterlijk niet langer kon verdragen.

“Dat meisje van wie je dacht dat ze alles had: al die medailles in haar kamer, al die podia waarop ze mocht verschijnen… Fans vertelden haar dat ze niet goed genoeg was, dat ze er niet goed genoeg uitzag. Ze wou junkfood eten zonder er zich schuldig over te voelen en bang te zijn dat ze de gymzaal uitgegooid zou worden omdat iets haar niet meteen lukte”, vertelt Ohashi in derde persoon over haar verleden.

Na iedere maaltijd trainde ze extra lang, om toch geen gewicht bij te komen en met een gerust gemoed naar bed te kunnen gaan. Maar toen er ook nog eens zware blessures bij kwamen, bovenop de pijnlijke commentaren, besliste ze een stap terug te zetten.

“Ik kon mezelf niet meer aanvaarden. Ik haatte mezelf”, aldus Ohashi. “Niemand heeft ooit helemaal begrepen hoe ik me voelde. Ik kon nooit echt zeggen wat er mis was met mij. Ik kreeg enkel te horen hoe gênant het was dat ik zo dik was geworden.”

Liefde voor de sport

Pas toen ze zich aansloot bij het turnteam van de University of California (UCLA) vond ze een ander doel en een ander pad om te bewandelen. “Ik vond mijn vreugde, mijn liefde voor de sport en mezelf terug. Het resultaat is niet dat ik met medailles op het podium sta, maar dat ik naar buiten kan wandelen met een lach op mijn gezicht.”

En dat was duidelijk te zien aan haar sensationele optreden tijdens de Collegiate Challenge in Anaheim. De beelden ervan gingen viraal: