Belgische klimaatexpert waarschuwt: “50 graden in de zomer en België dat voor een deel gaat verdwijnen”

Wat staat er ons land te wachten als we niks doen tegen de klimaatverandering? Niet veel fraais, zo waarschuwt klimaatexpert Jean-Pascal van Ypersele. “We gaan naar een klimaat waarin het veel moeilijker is om te leven.”

12.500 jongeren kwamen donderdag op straat om te eisen dat de regeringen in ons land degelijke plannen op tafel leggen om de klimaatverandering tegen te gaan. Jean-Pascal van Ypersele, professor klimatologie aan de Université Catholique de Louvain (vroeger Universiteit van Louvain-la-Neuve) en voormalig vice-voorzitter van het IPCC van de Verenigde Naties, begrijp dat.

“Ik begrijp de jongere die zegt dat men moet studeren, maar ik begrijp ook heel goed de mensen die zeggen: we studeren al zo lang, maar er verandert niks. Het zou eigenlijk zelfs beter zijn als iedereen zich nog meer mobiliseert dan wat nu al gebeurt”, zegt hij zondagochtend op de Waalse zender RTL.

Hij bestudeert zelfs als klimatoloog de opwarming van de aarde, en hij luidt de alarmbel. “Als we niet nog extra maatregelen gaan nemen, en als de maatregelen die er nu al zijn niet nog meer en vaker worden toegepast, dan zullen we een deel van het Belgische grondgebied verliezen”, waarschuwt hij. “Duizenden hectare gaan verdwijnen onder het zeewater als er geen concrete actie wordt ondernomen.” Momenteel zijn er al meerdere rapporten die het hebben over een stijging van één meter van de zeespiegel tegen het einde van de eeuw. “Een groot deel van België wordt daardoor bedreigd, veel meer dan vandaag het geval is. Maar in september komt er een nieuw rapport uit, een dat specifiek is toegespitst op de oceanen en de stijging van de zeespiegel. We gaan daarin cijfers zien die veel hoger zijn dan het cijfer dat we al in eerdere rapporten zagen. Zonder extra bescherming gaan we een deel van België en Vlaanderen verliezen.”

Ook een jaar geleden al had van Ypersele daarvoor gewaarschuwd: “We kunnen niet voorkomen dat grote delen van Vlaanderen onder water komen te staan. De Vlaamse kust zoals die nu is, zal niet overleven. Het is onmogelijk de zeespiegelstijging helemaal te vermijden, het is wel mogelijk een worstcasescenario te voorkomen.”

En zomers waarbij de temperatuur oploopt tot 50 graden, zoals nu het geval al is in Australië? Ook dat staat ons te wachten, volgens van Ypersele, als de genomen maatregelen tegen de klimaatverandering te beperkt blijven. “Dat zijn helaas dingen die al mogelijk zijn aan het einde van deze eeuw”, zegt hij. “Minstens voor een aantal dagen, en ook temperaturen die ’s nachts niet meer al te sterk gaan dalen. Uiteraard geen 50 graden ’s nachts, maar temperaturen die ’s nachts niet lager gaan dan 30 graden, dat is zeker mogelijk. En dat zijn temperaturen die doden.” Van Ypersele zei dat ook begin 2018 al. De hittegolf van 2003 heeft in Europa 70.000 levens geëist, waarvan 1.200 in België, zei hij toen. “En ook de voorbije zomer zijn er telkens honderden mensen in ons land gestorven door de hitte.”

“De statistieken van afgelopen zomer zijn er nog niet, maar van zodra die er wel zijn, zal duidelijk zijn dat er honderden Belgen toen gestorven zijn door de hittegolf. We gaan spijtig genoeg naar een klimaat waarin het veel moeilijker is om te leven.”