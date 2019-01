Dolleman die 14 voertuigen ramde in meerder gemeentes is vrijgelaten onder voorwaarden

Izegem / Ingelmunster - De man die vrijdagnacht verschillende aanrijdingen heeft veroorzaakt in de West-Vlaamse gemeenten Ingelmunster en Izegem, is vrijgelaten onder voorwaarden. Hij zal worden vervolgd voor poging doodslag.

De bestuurder werd kort na de feiten opgepakt en werd zondag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die heeft besloten om de man vrij te laten onder voorwaarden. Het parket zal hem vervolgen voor poging doodslag, belaging en opzettelijke beschadiging. In de nacht van vrijdag op zaterdag ramde de man met zijn bestelwagen verschillende voertuigen.

LEES OOK. Dolleman ramt voertuigen in verschillende gemeentes: “Plots remde hij, keerde hij om en reed op ons in”

De bestuurder reed rond 4.30 uur met zijn bestelwagen in op een wagen in Ingelmunster. Wat verder ramde hij een tweede voertuig. Een man die naast het voertuig stond, raakte daarbij gewond. In Izegem raakte hij ook nog een derde voertuig dat op een oprit geparkeerd stond. Een meisje bevond zich nog in de wagen, zij raakte eveneens gewond. Drie personen die bij het voertuig stonden, waren ongedeerd.