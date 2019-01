REACTIES. Hans Vanaken laakt tactiek van Charleroi: “Veel is er niet gevoetbald”

Alle ogen waren gericht op Hans Vanaken, maar de aanvallende middenvelder slaagde er evenmin in om de muur van de Zebra’s te ontwrichten. Hij liep niet hoog op met de tactiek van Charleroi. Trainer Ivan Leko zag dan vooral een gebrek aan kwaliteit in de passing en afwerking. “Qua inzet kan ik mijn spelers niets verwijten.”

“Uiteraard wilden we vandaag winnen, zeker thuis tegen Charleroi”, begon Vanaken met een open deur in te trappen. “Ze kwamen nog verdedigender dan anders voor de dag, met maar twee aanvallende spelers. Dat we het voetballend moeilijk hadden? Tja, er is bijna niet gevoetbald geweest. We verliezen dan wel vandaag, maar het is niet dat zij verdienden te winnen. We hebben geprobeerd om het verschil te maken, maar het zat ook tegen. Die bal op de lat en op de paal, die handsbal… Als die binnengaan, winnen we. Ach, het slaagt nergens op”, zuchtte de middenvelder.

Door de nederlaag is het verschil met Genk nu al tien punten. “We moeten vanaf volgende week weer winnen. We gaan er alles aan doen om terug dichter te komen”, geeft Vanaken de hoop op een nieuwe titel niet op.

Trainer Ivan Leko stak de hand vooral in eigen boezem. “Charleroi speelde goed georganiseerd en mikte op de counter, ze waren met een duidelijk plan naar hier gekomen. Onze eerste helft was gewoon niet goed, de dribbels en passing was ondermaats. In de tweede helft hebben we geprobeerd het recht te zette, met een goede invalbeurt van Schrijvers. Maar als je de kansen mist, kan je nu eenmaal niet winnen”, weet de Kroaat, die de zwakke eerste helft van Club Brugge niet had zien aankomen. “We hebben twee uitstekende weken achter de rug, ik zag veel grinta. Ik verwachtte een goede match van ons, dus het verraste me dat we het zo moeilijk hadden. De inzet was nochtans goed, maar de kwaliteit niet. Te veel spelers waren onvoldoende. Wie wel op niveau was? Schrijvers viel goed in, Vormer en Mechele waren op niveau en ik vond ook Amrabat en Nakamba goed. Diatta kwam er de laatste 20 minuten dan weer door, maar maakte daarvoor teveel fouten.”

Genk loopt verder uit, Club kijkt tegen een ruime achterstand aan. “We wilden vandaag de drie punten. Nu moeten we deze match analyseren. We moeten op onszelf focussen, er is kwaliteit genoeg om voor de titel te strijden en opnieuw beter te worden.”

