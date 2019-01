Centrale gast ontbreekt op hoogdag voor zwijnenhoeders vanwege... varkenspest

Affligem - Er daagde op de stralende maar koude zondagvoormiddag veel volk op voor de hoogdag van Sint-Antonius, de patroonheilige van onder meer de zwijnenhoeders.

De leden van de Sint-Antoniusgilde hadden alweer heel wat offergaven samengebracht voor de 51e Sint-Antoniusviering.

Voor de gelegenheid liet het gemeentebestuur de kiosk waarop de offergaven openbaar verkocht worden aan de meest biedende, volledig in een nieuw jasje steken. Na het lezen van de oorkonde bracht de Gilde de verschillende bierkorven, vlaaien, broden en ander snoepgoed vlot aan de man of vrouw.

Omdat Sint Antonius de patroonheilige voor de varkens is, worden er traditioneel ook enkele varkenskoppen te koop aangeboden. Ook daar werd gretig op geboden. Maar waar elk jaar het meest naar uitgekeken wordt, is de openbare verkoop van het levend biggetje. Maar de Gilde bracht hierover slecht nieuws want door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest mocht er dit jaar geen biggetje getransporteerd en dus verkocht worden. In ruil werden dan maar twee hanen aangeboden.