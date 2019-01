Zijn kostbaarste bezit op weg naar een beter leven had hij in zijn jas genaaid, maar die tocht werd hem fataal

Geen gezicht, geen naam, geen leeftijd. Het is het lot van veel vluchtelingen die de gevaarlijke oversteek op zee wagen op zoek naar een beter leven. De Italiaanse Cristina Cattaneo schreef er een boek over: “Naufraghi senza volto”, of, vrij vertaald: Drenkelingen zonder gezicht.

Cristina is wetsdokter en moest de voorbije jaren vaak lichamen van bootvluchtelingen die in zee verdronken identificeren en onderzoeken. In het boek probeert ze het verhaal van de vluchtelingen te vertellen.

Een van de verhalen is dat van een jonge vluchteling, een tiener. Hij werd dood teruggevonden in april 2015. Ze onderzoekt zijn lichaam en concludeert dat het slachtoffer zo’n 14 jaar moet geweest zijn. Hij had geen enkel document op zak waarmee hij zou geïdentificeerd kunnen worden. Maar hij had wel iets anders opmerkelijk bij zich. Aan de binnenkant van de jas van de bootvluchteling, vindt ze iets dat voor de tiener zo kostbaar was dat hij het aan zijn vest had vast genaaid: een deel van zijn rapport. “Waarschijnlijk hoopte hij dat hij hiermee de deuren van een school zou kunnen openen. Dat hij zou kunnen tonen dat hij goeie punten had in het land waar hij vandaan kwam Het was een document dat zo waardevol was voor zijn toekomst. Maar dat rapport werd nu gereduceerd tot een hoopje papier doordrenkt met water.”

#Mali La storia della pagella raccontata da @makkox potete leggerla per intero nel libro di Cristina Cattaneo Naufraghi senza volto https://t.co/U6CeGCYBf0 pic.twitter.com/KPQZ5XU2iB — Raffaello Cortina Ed (@CortinaEditore) January 17, 2019

Ergste scheepsramp op Middellandse Zee

De jongeman uit Mali liet het leven toen een boot met vluchtelingen in de nacht van 18 op 19 april 2015 zonk in de Middellandse Zee, een boot die vertrokken was vanuit Libië. Aan boord van die boot zaten meer dan 800 vluchtelingen. Een Portugees vrachtschip had de vluchtelingenboot opgemerkt toen die op zo’n 210 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa vaarde. Het Portugese vrachtschip hoorde hulpgeroep van de migranten. Die zouden bijna allemaal aan één kant van het schip zijn gegaan om hulp te roepen en aandacht te trekken. Maar daardoor kapseisde de (overladen) boot. Veel opvarenden waren opgesloten in het ruim van het schip. Mensensmokkelaars hadden de deuren afgesloten om te verhinderen dat de vluchtelingen naar buiten konden. Slechts 28 van de 800 opvarenden overleefden de ramp. Het is daarmee de ergste scheepsramp in de Middellandse Zee.

Het wrak van de boot die in april 2015 zonk. Foto: AFP