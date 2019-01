PROXIMUS LEAGUE. Union pakt volle buit tegen rode lantaarn OHL

Vorst - Union heeft zondag op de 22e speeldag van de Proximus League (1B) de punten thuis gehouden tegen Oud-Heverlee Leuven. De Brusselaars klopten de hekkensluiter met 2-1.

Moore (28.) zette OHL op 0-1, maar het Leuvense geluk was van korte duur. Selemanie (32.) prikte al snel de gelijkmaker tegen de touwen. Diezelfde Selemanie kreeg even na de rust de kans om Union op voorsprong te brengen, maar doelman Henkinet redde zijn strafschop. Na een goal van Tabekou (82.) in de slotfase hield Union toch nog de volle buit in de hoofdstad.

Union staat met twaalf punten op de derde plaats in de tweede periode, OHL troosteloos laatste met vier eenheden. Beerschot Wilrijk en KV Mechelen staan in de tweede periode samen aan kop met achttien punten. Op de volgende speeldag treffen beide teams mekaar in een kraker op het Kiel.