José Mourinho weet waarom Man City en Liverpool het goed doen (en dus waarom Man United hem tekort deed)

Mourinho speaks about the luxuries afforded to Guardiola and Klopp!!! #beINMourinho #beINPL #ARSCHE pic.twitter.com/1c5SHroMQF

José Mourinho werd onlangs opzij geschoven bij Manchester United wegens de tegenvallende resultaten en het teleurstellende spel. De Portugees liet al tijdens het seizoen tussen de lijnen verstaan dat hij niet de spelers kreeg die hij voor ogen had. Die kritiek herhaalde hij op slinkse wijze in de studio’s van BeIn Sports, waar hij als analist optrad. The Special One haalde niet rechtstreeks uit naar het bestuur van The Red Devils, maar verwees naar Pep Guardiola en Jürgen Klopp en waarom die wel succes boeken.

LEES OOK. José Mourinho bevestigt onwaarschijnlijk verhaal: “Ik was aan het sterven in die wasmand”

“Kijk nu naar Manchester City. Het eerste seizoen onder Pep Guardiola wonnen ze niets, maar ze verwachtten een winnend City. Na dat eerste seizoen maakte Pep uitstekende keuzes, maar keuzes die ondersteund werden. Bijvoorbeeld: hij wilde Zabaleta, Sagna, Kolarov en Clichy weg. Die zomer verkocht City vier backs en haalde het vier backs, met Walker, Danilo, Mendy en Zinchenko. Hij werd gesteund in zijn beslissingen”, stelt Mourinho vast.

Ook bij de huidige competitieleider kreeg de coach carte blanche volgens de Portugees. “Als ik kijk naar Liverpool, denk ik: waren al die spelers er al voor Jürgen Klopp arriveerde? Geen Alisson, geen Van Dijk, geen Robertson, geen Salah, geen Firmino (die was er eigenlijk al wel, nvdr.), geen Mané, geen Fabinho, geen Wijnaldum en geen Keita. Dat gaat diep. Het is niet enkel het leiderschap, maar ook het voetbalidee van de trainer. Het is één ding als je als manager de mogelijkheid hebt om de spelers te halen die passen binnen je voetbalidee. Een ander ding is dat je die mogelijkheid niet hebt. Elke zaak is anders.” Een verhulde kritiek op Manchester United?