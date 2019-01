Een nieuwe tegenslag in zoektocht naar kleine Julen: rotsblok vertraagt operatie. Kan peuter zo lang overleven?

Een nieuwe tegenslag heeft in het weekend voor vertraging gezorgd in de operatie om een kindje in Spanje uit een diepe schacht te halen. Bij het boren van een tunnel botsten de reddingswerkers op een groot rotsblok. Daardoor kon tot zondagnamiddag maar 40 van de 60 meter geboord worden, deelden de reddingsdiensten in Totalán, bij de zuidelijke kuststad Málaga, mee. Ondertussen leeft heel Spanje mee met de ouders van de 2-jarige jongen, die in 2017 al een 3-jarige zoon aan hartfalen verloren.

Alles wees er zondag op dat men Julen in geen geval voor maandagavond zou vinden. Na het boren van de tunnel moeten mijnwerkers immers nog een horizontale, vier meter lange verbinding naar de schacht maken waarin het kindje vermoedelijk gevallen is. Dat zal naar verluidt minstens twintig uur in beslag nemen.

LEES OOK. De laatste foto voor het peutertje in de put viel: hoe een telefoontje tot het drama leidde

Ondertussen keert in Spanje steeds dezelfde vraag weer: kan een 2-jarig kind in een diepe put zonder voedsel en water en mogelijk met verwondingen meer dan een week overleven? Iván Carabaño heeft nog hoop. “In een extreme toestand vecht het menselijke organisme op onvoorstelbare wijze om te overleven”, zo werd de gerenommeerde kinderarts uit Madrid zondag door de krant El País geciteerd. Hij gaf wel toe dat bij een kind met een gewicht van elf kilo het risico groter is dat de bloedsuikerspiegel snel daalt.