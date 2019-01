Brussel - In het uiterste oosten van ons land, dicht bij de Duitse grens, zijn zondag enkele langlaufpistes geopend. Dat meldt de toeristische dienst van de Oostkantons op zijn website.

Op vier plaatsen zijn de pistes open: in Manderfeld, Herzebösch, Losheimergraben en bij het natuurcentrum Haus Ternell. Er ligt tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw, maar de kwaliteit is niet al te best. Bovendien zijn de pistes niet overal getrokken. Het KMI verwacht dinsdag en woensdag verse sneeuw.