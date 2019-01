“GAS-boete? Wij praten gewoon”: Zandhoven is de enige gemeente in de provincie die niet moet weten van boetesysteem

Zandhoven -

Nu de gemeente Ranst officieel heeft aangekondigd dat ze GAS-boetes zal invoeren, is Zandhoven de laatste gemeente in onze ­provincie die geen heil ziet in het boetesysteem. “Tot op heden heb ik niet het gevoel dat wij dit nodig hebben”, vindt de laatste der Mohikanen, burgemeester Luc Van Hove (CD&V).