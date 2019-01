Toptransfer lijkt weer een stapje dichterbij: “Eden Hazard weigert nieuw voorstel Chelsea, Real Madrid lonkt”

Eden Hazard en Real Madrid, elke transferperiode worden ze aan elkaar gelinkt. Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voor de aanvoerder van de Rode Duivels een Galactico wordt. Afgelopen week klonk het in Engeland al dat Chelsea zich stilaan zou voorbereiden op een vertrek van zijn sterspeler, aangezien zijn contract in de zomer van 2020 afloopt. Nu is ook Marca, de huiskrant van Real Madrid, ervan overtuigd dat het komende zomer eindelijk zover is. Volgens het Spaanse medium heeft Hazard een nieuw voorstel van The Blues naast zich neergelegd en is De Koninklijke bereid om diep in de buidel te tasten.

Afgelopen zomer leek het al het ideale moment te zijn. Cristiano Ronaldo vertrok bij Real Madrid, Eden Hazard was de beste speler op het WK en Chelsea had net een moeilijk seizoen achter de rug. Maar de Rode Duivel bleef en onder Maurizio Sarri begon hij als een speer aan het seizoen, terwijl Real Madrid een moeilijke campagne beleeft. Bij De Koninklijke werd van Isco en Asensio verwacht dat ze de leemte van Ronaldo zouden vullen, maar de twee zijn niet eens zeker van een basisplaats. Wie dan wel de opvolger moet worden van CR7? Eden Hazard, uiteraard.

110 miljoen euro

De dribbelkont is ondertussen ook al 28 jaar oud en heeft na dit seizoen nog maar één jaar contract. Bij Chelsea hoopten ze op een verlenging, om alle kaarten in handen te houden, maar het lijkt er meer en meer op dat Hazard die boot afhoudt. Volgens Marca heeft Hazard de laatste nieuwe voorstellen van The Blues naast zich neergelegd en staat zijn vizier nu meer dan ooit gericht op een transfer naar Madrid. De nummer tien van Chelsea heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag voor De Koninklijke zou spelen.

Een transfer in de winter moet er alvast niet verwacht worden, zowel Hazard als Real Madrid willen niet tegen de schenen stampen van Chelsea. De deal zou komende zomer moeten afgerond worden, al beloven de onderhandelingen nog pittig te worden. De Londense club heeft een vraagprijs van 110 miljoen euro op het hoofd van Hazard geplakt, de Madrilenen zouden nog wat van die prijs willen afdoen en niet meer dan 100 miljoen euro op tafel willen leggen.