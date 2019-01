Vannacht tot -18 graden in Ardennen, dinsdag ook sneeuw in Vlaanderen

Het was afgelopen weekend al koud, maar het belooft nog een beetje kouder te worden. Het KMI spreekt voor komende nacht zelf over mogelijk min 18 graden in de Ardennen.

Overal gaat het in de nacht van zondag op maandag stevig vriezen. In Vlaanderen liggen de minima tussen min vier tot min acht graden. In de Ardennen is het nog wat kouder: daar liggen de laagste temperaturen tussen min zes en min twaalf graden. In Sommige Ardense valleien kan het kwik zelfs tot min achttien graden dalen.

Het is heel de nacht overigens helder: ideaal voor de totale maansverduistering en de supermaan van maandag vroeg in de ochtend.

En ook maandag is het opnieuw helder en koud, maar de temperaturen klimmen, behalve in de Ardennen, wellicht wel tot boven het vriespunt.

Dat kan voor dinsdag wel eens anders zijn. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de bewolking toe, waardoor het op het einde van de nacht al lichtjes kan sneeuwen. Dinsdag overdag trekt dan een storing met sneeuw vanaf het westen door ons land. In de meeste regio’s valt er een paar centimeter sneeuw. En ook op woensdag is er kans op enkele winterse buien.

In het uiterste oosten van het land ligt er al sneeuw. Dicht bij de Duitse grens zijn daarom zondag al een aantal langlaufpistes open: in Manderfeld, Herzebösch, Losheimergraben en bij het natuurcentrum Haus Ternell. Er ligt tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw, maar de kwaliteit is niet al te best.

Foto: BELGA

Foto: BELGA