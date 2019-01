ANALYSE. Andere trainer, (bijna) dezelfde problemen voor Anderlecht

De vraag werd gesteld nadat Hein Vanhaezebrouck Anderlecht niet aan de praat kreeg: heeft paars-wit genoeg kwaliteit? Na de wedstrijd tegen AA Gent is de conclusie niet veel veranderd: er is genoeg kwaliteit voor Play-off 1 , hoewel het knokken wordt om daarin te geraken. De titel is niet mogelijk. Tenzij de nieuwe trainer Fred Rutten een toverstaf heeft en al die ploegen die nu in het klassement boven Anderlecht staan in elkaar zakken. RC Genk heeft nu al 17 punten meer.