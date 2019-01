BEOORDELINGEN. Eén speler valt door de mand bij Gent, armoede voorin bij Anderlecht

KAA Gent is 2019 begonnen met een deugddoende zege tegen Anderlecht. In een intense topper zorgde aanwinst Sorloth voor het enige doelpunt. Fred Rutten verliest zo zijn eerste officiële match bij paars-wit, maar zag ook enkele hoopgevende prestaties. Het probleem bij de Brusselaars ligt vooral voorin, waar niemand overtuigde. Bij Gent was het dan weer uitblinkers tellen, al stelde één man teleur.