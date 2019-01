Koen Casteels verliest met Wolfsburg bij Schalke 04, maar toont wel zijn kunnen met straffe save

Wolfsburg heeft zondag op de achttiende speeldag van de Duitse Bundesliga geen punten kunnen rapen bij Schalke 04. De wedstrijd in Gelsenkirchen eindigde op 2-1.

Caligiuri (8. en 78.) was de boeman van Koen Casteels, met de twee treffers van Schalke. Eerst nam de linksbuiten de Belgische doelman te grazen op strafschop, in het slot scoorde hij zijn tweede doelpunt. Tussendoor had Rexhbecaj Wolfsburg op gelijke hoogte gebracht.

In de stand is Wolfsburg zesde met 28 punten. Schalke staat op een gedeelde twaalfde stek met 21 punten.